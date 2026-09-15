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A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı dizisi A.B.İ., 15 Eylül 2026 Salı akşamı gerilimin zirveye tırmandığı 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Saruhan'ın şok edici evlilik teklifi ve Leyla'nın yol ayrımındaki zor kararı dizide dengeleri tamamen değiştiriyor. Böylece dizinin takipçilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. İşte A.B.İ. 20. bölüm izleme ekranı ve tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 19:04
A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ., nefes kesen 20. bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı yapımda, bu akşam neler yaşanacağı merakla takip ediliyor. Böylece izleyicilerin "A.B.İ. 20. bölüm izle" sorgulamaları gündeme geldi.

A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

A.B.İ. 20. BÖLÜM İZLE!

Reyting rekortmeni dizi A.B.İ. yeni sezonuyla ekranlara döndü! Diziye ait bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

A.B.İ. BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

A.B.İ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar.

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A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer.

Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer.

A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır.

Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör