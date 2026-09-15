A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı dizisi A.B.İ., 15 Eylül 2026 Salı akşamı gerilimin zirveye tırmandığı 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Saruhan'ın şok edici evlilik teklifi ve Leyla'nın yol ayrımındaki zor kararı dizide dengeleri tamamen değiştiriyor. Böylece dizinin takipçilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. İşte A.B.İ. 20. bölüm izleme ekranı ve tüm merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 19:04