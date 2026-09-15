A.B.İ. 20.Bölüm izle: ATV ile A.B.İ. yeni bölümüyle ekranlarda!

A.B.İ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar.