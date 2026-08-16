Aç olan midemiz değil duygularımız! 5 soruda yeme alışkanlığınızın şifresini çözün

DUYGUSAL YEME, BİR BAŞA ÇIKMA BİÇİMİ OLABİLİR

- Kişide gelişen yeme bozukluğunu işaret eden temel özellikler nedir?

- Birincisi, kontrol kaybı; kişinin yemeye başladığında duramadığını hissetmesi. İkincisi, yemek, kilo, kalori ve beden düşüncelerinin günün önemli bölümünü kaplaması. Üçüncüsü, gizlice yemek veya yemekli sosyal ortamlardan uzaklaşmak. Dördüncüsü, yedikten sonra yoğun suçluluk hissedip kendisini cezalandırmak, uzun süre aç kalmak, kusmak ya da aşırı egzersiz yapmak. Beşincisi ise bütün bunların kişinin ilişkilerini, sosyal yaşamını, işini, okulunu veya psikolojik iyilik hâlini etkilemeye başlaması.

Duygusal yeme irade problemi değil, bir başa çıkma biçimidir. Bu yüzden yalnızca kişinin elinden yiyeceği almak yeterli olmaz. Yemek gittiğinde geride kalan duyguyla ne yapacağını da öğrenmesi gerekir. Asıl değişim "Bir daha yemeyeceğim" dediğimizde değil, "Yemek yerine bu duyguyla başka nasıl başa çıkabilirim?" sorusuna cevap geliştirmeye başladığımızda ortaya çıkar. Çünkü bazen aç olan midemiz değildir; anlaşılmaya, sakinleşmeye, desteklenmeye ya da rahatlamaya ihtiyaç duyan tarafımızdır.