Aç olan midemiz değil duygularımız! 5 soruda yeme alışkanlığınızın şifresini çözün
Canımız sıkıldığında, buzdolabını açıyor, çikolataya uzanıyor, yemekle stres atıyoruz. Çünkü aç olan midemiz değil, duygularımız oluyor. Duygusal yeme bozukluğunu konuştuğumuz Psikolog Aleyna Nazlıcan Aday Yıldız, bunun çoğu zaman bir irade problemi değil, bir tür duygularla başa çıkma biçimi olduğunu söylüyor. Çözüm yemeyi azaltmadan önce bizi yemeğe götüren duyguyu fark etmekten geçiyor
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:29