Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

"Tamam, o kişi beraat etti diyelim. Ama benim oğlumu birisi vurdu. Bir silah ateşlendi ve o silahın kurşunu benim oğluma geldi. O silah kendi kendine ateşlenmedi. Ahmet Emre iki yıl yaşam mücadelesi verdi ve hayatını kaybetti. Bunun bir sorumlusu var. Bizim istediğimiz tek şey, oğlumuzu kimin vurduğunun bulunması ve o kişinin cezasını çekmesi."