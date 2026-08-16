Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

İstanbul'da arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla boynundan vurularak felç kalan Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl solunum cihazına bağlı yaşadığı hayata tutunamadı. Çavuş'un ölümünün ardından açılan davada sanık delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti, aile ise kararı istinafa taşıdı. Oğullarını kimin vurduğunun ortaya çıkarılmasını isteyen aile SABAH'a konuştu. "Sanık değilse bile oğlumu birisi vurdu" diyerek olayın faili meçhul kalmaması çağrısında bulunan acılı anne ve baba, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya yaklaşımından umutlu olduklarını ifade etti. İşte detaylar..