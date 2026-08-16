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Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

İstanbul'da arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla boynundan vurularak felç kalan Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl solunum cihazına bağlı yaşadığı hayata tutunamadı. Çavuş'un ölümünün ardından açılan davada sanık delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti, aile ise kararı istinafa taşıdı. Oğullarını kimin vurduğunun ortaya çıkarılmasını isteyen aile SABAH'a konuştu. "Sanık değilse bile oğlumu birisi vurdu" diyerek olayın faili meçhul kalmaması çağrısında bulunan acılı anne ve baba, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya yaklaşımından umutlu olduklarını ifade etti. İşte detaylar..

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 16.08.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:01
Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

İstanbul Sultangazi'de 2 Ağustos 2015 gecesi arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çavuş'un boynundan aşağısı felç oldu ve solunum cihazına bağlandı. Fakat Ahmet Emre, 13 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti. Ahmet Emre Çavuş'un ölmeden önce verdiği ifadede, olay günü arkadaşlarıyla yürürken Devrim Aksoy'un, bulunduğu gruba doğru garip bir şekilde baktığını, ardından arkadaşlarından Fatih'in havaya 3 el ateş ettiğini, ardından kendisinin yere yığıldığını ve yerdeyken 2 el daha silah sesi duyduğunu anlattığı belirtildi. Çavuş, kendisini vuran kişinin Devrim olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

Ahmet Emre'nin vefatının ardından Devrim Aksoy hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı. Fakat Aksoy, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. Sanığın başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Aile, kararı kabul etmeyerek dosyayı istinafa taşıdı. Dosyanın istinaf incelemesinden çıkacak sonucu bekleyen aile, Ahmet Emre'yi vuran kişinin de tespit edilmesini istiyor.

Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

"SANIK DEĞİLSE BİLE OĞLUMU BİRİSİ VURDU"

SABAH'a konuşan Ahmet Emre'nin annesi Zeynep Çavuş, oğlunu kimin vurduğunun kesin olarak ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu.

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Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

"Tamam, o kişi beraat etti diyelim. Ama benim oğlumu birisi vurdu. Bir silah ateşlendi ve o silahın kurşunu benim oğluma geldi. O silah kendi kendine ateşlenmedi. Ahmet Emre iki yıl yaşam mücadelesi verdi ve hayatını kaybetti. Bunun bir sorumlusu var. Bizim istediğimiz tek şey, oğlumuzu kimin vurduğunun bulunması ve o kişinin cezasını çekmesi."

Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

"OLAYI GÖREN İNSANLAR BİZE SANIĞIN İSMİNİ VERDİLER"

Acılı baba Bülent Çavuş ise, olayın ardından çevrede bulunan kişilerin kendilerine Devrim Aksoy'un ismini verdiğini belirterek, "Biz hastaneye gittikten sonra oraya gelen insanlar bize bir isim söylediler. 'Sorduk, soruşturduk, balkonlardan kadınlar görmüş. Otopark tarafından, caddenin diğer tarafından birisi ateş etmiş' dediler." ifadelerini kullandı.

Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?

"BAKAN GÜRLEK'İN YAKLAŞIMINDAN UMUTLUYUZ"

Baba Çavuş, son dönemde faili meçhul dosyaların yeniden gündeme gelmesinin kendileri açısından da umut olduğunu belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu konudaki yaklaşımından umutlu olduğunu söyledi. Çavuş, mücadelelerinin yalnızca Ahmet Emre için olmadığını vurgulayarak, "Bizim bu saatten sonraki mücadelemiz başka Ahmet Emre'ler ölmesin diye. Çünkü sıktığında mermi gökyüzünde kalmıyor. O mermi indiğinde ya birini sakat bırakıyor ya da öldürüyor" dedi.

Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?
Acılı aile SABAH’a konuştu! 9 yıldır cevap bekleyen soru: Ahmet Emre’yi kim vurdu?
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #AKIN GÜRLEK