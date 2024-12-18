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Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor All Star 2025 yayın tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla All Star kadrosundaki yarışmacılar belli olurken, yeni sezon tarihi de netliğe kavuştu. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star yarışmacıları kimler?

Giriş Tarihi: 18.12.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:17
Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor All Star kadrosundaki isimler ve tanıtım videoları yer aldı. Ekranların sevilen yarışması için izleyenler "Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kadorsunda kimler var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • İsmail Balaban
  • Serenay Aktaş
  • Barış Murat Yağcı
  • Sema Aydemir
  • Zeynep Alkan
  • Batuhan Karacakaya
  • Yağmur Banda
  • Ayşe Yüksel
  • Adem Kılıçcı
Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor 2025 gönüllüler;

  • Tuğba Yeni,
  • Dilşah Kurt,
  • Batuhan Gökgoz,
  • Mevlüt Koçak,
  • Göksu Küçükali,
  • Adilhan Numan,
  • Kaan Kazgan,
  • Kübra Avcı
Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
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