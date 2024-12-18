Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor All Star kadrosundaki isimler ve tanıtım videoları yer aldı. Ekranların sevilen yarışması için izleyenler "Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kadorsunda kimler var?" sorularına yanıt aramaya başladı.