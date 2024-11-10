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Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Adana'nın Kozan ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulup, 25 metre yükseklikteki köprüden düşen lise öğrencisi Kerem Efe Atlı (18), son yolculuğuna uğurlandı…

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:12
Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Kozan-Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü'nde yaşandı. Mustafa B.'nin kullandığı 33 APA 047 plakalı otomobil, arkadaşı Kerem Efe Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz'ün (18) kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklete çarptı.

Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı'yı düştüğü yerden çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Gürbüz'ün sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Adana Kozan’da acı olay: Kerem Efe Atlı toprağa verildi…

Kerem Efe Atlı'nın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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