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Adana'da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca 'sara nöbeti' numarası yaptı!
Adana'da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca 'sara nöbeti' numarası yaptı!
Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1.5 milyon değerinde altın, 6 milyon çek çaldıkları öne sürülen iki kadın aynı eve ikinci kez gelince bu kez ev sahipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Hırsız kadınlardan biri sara nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:31