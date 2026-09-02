Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

"BİR ANDA SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR GİBİ YAPTI"

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi" dedi