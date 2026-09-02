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Adana'da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca 'sara nöbeti' numarası yaptı!

Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1.5 milyon değerinde altın, 6 milyon çek çaldıkları öne sürülen iki kadın aynı eve ikinci kez gelince bu kez ev sahipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Hırsız kadınlardan biri sara nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:31
Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi 98097 Sokak'ta 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı. Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

SARA NÖBETİ NUMARASI YAPTI

Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi. Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

Adana'da hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı | Video

Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

"BİR ANDA SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR GİBİ YAPTI"

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi" dedi

Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

AYNI EVE 3 AY ÖNCEDE GİRMİŞLER

Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi.

Adana’da 7,5 milyonluk soygun yaptıkları eve yine geldiler: Yakalanınca ’sara nöbeti’ numarası yaptı!

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA