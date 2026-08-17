Adana'da eski eş dehşeti! 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Tanrıkulu: "Serbest kalırsa beni öldürecek!"

'KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Korkarak yaşadığını belirten Ayşe Katırcı, "Ben yattığım hastanede bile her an gelir, bana bir şey yapar korkusuyla yaşıyorum. Bu kadar korku içerisinde yaşamak istemiyorum, ölümden döndüm. Çektiğim acıların tarifi yok. Çok büyük acılar çektim, çekmeye de devam ediyorum. Önceden de beni tehdit ediyordu, bıçakla evime baskın yapıp beni kovalıyordu. Çocuklarıma zarar gelmesin diye onları korumaya çalışıyordum. Çocuklarıma ve bana tehditler savuruyordu. Ben çocuklarıma zarar gelmesin diye kendimi hep siper etmeye çalıştım. En sonunda yapacağını yaptı. Benim hayatım yarım oldu, ne zaman iyileşeceğim bile belli değil. Yaralarım ne zaman kapanır, bu süreç ne kadar devam edecek bilmiyorum. Doktorlarım bile kolay iyileşmeyeceğimi söylüyor, acılarım devam ediyor. Kesilmedik organım kalmadı, iyileşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.