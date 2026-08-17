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Adana'da eski eş dehşeti! 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Tanrıkulu: 'Serbest kalırsa beni öldürecek!'
Adana'da eski eş dehşeti! 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Tanrıkulu: "Serbest kalırsa beni öldürecek!"
Adana'da kefen gönderip, 'Sana mezar yeri aldım' diye tehdit eden eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Ayşe Katırcı (52), günlerce komada kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Hastanedeki tedavisi devam eden Katırcı, "Yattığım hastanede bile her an gelir, bana bir şey yapar korkusuyla yaşıyorum. Ölümden kıl payı kurtuldum, en ağır cezayı almasını istiyorum. Serbest kalırsa, yarım bıraktığı işi tamamlayıp beni öldürecek" dedi.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 11:59