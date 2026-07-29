Trend Galeri Trend Yaşam Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

Adana'da geçtiğimiz hafta yaşanan katliam gibi olayda Osman Ataş, sevgilisi Semra Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak katletti. Ardından da cinayeti gördükleri için Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i (28) yine tabancayla öldüren Osman Ataş'ın ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 11:21
Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

Adana'da geçtiğimiz hafta sonu Rüzgarlı Tepe'de tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44), ardından da görgü tanıkları Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i (28) tabancayla öldüren katil zanlısı Osman Ataş'ın (28) cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

"SEMRA'YI ÖLDÜRDÜKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Tutuklanan katil zanlısı Ataş'ın ifadesinde, "Semra sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm ve kendisiyle tartıştım. O an kendimi kaybettim. Semra'yı öldürdükten sonra gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

KAÇARKEN PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Akıllara durgunluk veren olay 25 Temmuz gecesi.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Serbest meslek yaptığı öğrenilen Osman Ataş, sevgilisi Semra Yılmaz ile başka bir yerde tartıştı.

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Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

Daha sonra iki sevgili otomobille tepeye geldi. Tartışma burada da devam etti. Osman Ataş, otomobildeki tabancası alıp kaçmaya çalışan Semra Yılmaz'ın arkasından peş peşe tetiğe basarak vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

CİNAYETE ŞAHİT OLDULAR DİYE KATLEDİLDİLER

Osman Ataş, daha sonra başka otomobilin içinde oturan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, olay yerinden aracına binip kaçtı.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Cinayet masası ekipleri yaptıkları geniş çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin Osman Ataş olduğunu belirledi ve saklandığı adreste suç aleti tabancayla yakaladı.

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

"KAÇARKEN VURDUM"

Ataş'ın emniyetteki ifadesinde "Semra'yı çok kıskanıyordum. Bunu kendisi de biliyordu. Ama o başkalarıyla sürekli mesajlaşıyordu. Çok uyardım ama beni dinlemedi."

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

"Olay gecesi tartıştık. Daha sonra otomobile binip tepeye gittik. Orada da tartışmaya devam ettik. Bana hakaretler yağdırdı ve o an kendimi kaybettim."

Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…

"Otomobildeki tabancamı aldım, kendisi kaçarken vurdum. Ondan sonraki olayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Üç kişiyi öldüren Ataş tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA