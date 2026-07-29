Trend
Galeri
Trend Yaşam
Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…
Adana’da önce sevgilisini ardından görgü tanıklarını katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Benimleyken telefonuna bakıp…
Adana'da geçtiğimiz hafta yaşanan katliam gibi olayda Osman Ataş, sevgilisi Semra Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak katletti. Ardından da cinayeti gördükleri için Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i (28) yine tabancayla öldüren Osman Ataş'ın ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 11:21