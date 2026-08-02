Trend Galeri Trend Yaşam Adana'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'da çocuğu için sadece 2 adet lahmacun satın almak isteyen bir anne, seyyar satıcının akılalmaz muamelesiyle karşılaştı. Sokak ortasında yaşanan olayda lahmacuncu öyle bir şey yaptı ki, duyanlar şaşkına döndü. Sosyal medyada büyük infial yaratan, Bakanlık ve zabıta ekiplerini anında harekete geçiren o skandal krizin arkasındaki "pes dedirten" detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:24