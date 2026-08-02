Trend Galeri Trend Yaşam Adana'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'da çocuğu için sadece 2 adet lahmacun satın almak isteyen bir anne, seyyar satıcının akılalmaz muamelesiyle karşılaştı. Sokak ortasında yaşanan olayda lahmacuncu öyle bir şey yaptı ki, duyanlar şaşkına döndü. Sosyal medyada büyük infial yaratan, Bakanlık ve zabıta ekiplerini anında harekete geçiren o skandal krizin arkasındaki "pes dedirten" detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:24
Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Sokakta seyyar tezgahında lahmacun satan A.D. isimli şahsın yanına, küçük oğluyla birlikte bir anne yaklaştı. İddiaya göre kadın, çocuğu yesin diye sadece 2 adet lahmacun siparişi vermek istedi. Ancak seyyar satıcının bu masum talebe verdiği karşılık, sıradan bir alışverişi bir anda kriz ortamına çevirdi.

Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

HEM PARAYI ALDI HEM HAKARET ETTİ

Müşterisine "5'ten az satmam" diyerek ters bir çıkış yapan A.D., kadının 2 adet lahmacun almakta ısrar etmesi üzerine sınırları aştı. Seyyar satıcı, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" şeklinde onur kırıcı ifadeler kullandı. Duyanları şaşkına çeviren asıl detay ise, satıcının bu sözleri sarf ederken kadının uzattığı parayı alıp cebine atması oldu.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O GÖRÜNTÜLER

Çocuğuna lahmacun almak isteyen anneye tavırları gündem olmuştu... Lahmacuncunun tezgahı, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı

Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

POŞET İSTEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Kadının, aldığı lahmacunları koymak için poşet istemesi üzerine seyyar satıcı adeta çılgına döndü. Ambalaj masrafını bahane eden A.D., müşterisine yüksek sesle çıkışarak, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI, BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

O gerilim dolu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Videonun infial yaratmasının ardından Ticaret Bakanlığı hızla harekete geçti.

Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan resmi bir açıklama yaparak, "Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

ZABITA ACIMADI: O TEZGAH KALDIRILDI

Bakanlığın uyarısı ve sosyal medyadaki devasa tepkinin ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, toplumsal vicdanı yaralayan olaya imza atan A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahına el koyarak bulunduğu yerden kaldırdı.

Adana’daki görüntüler çok konuşulmuştu! Çocuğu için lahmacun isteyen anneye ’5’ten az satmam’ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Olayın ardından büyük bir pişmanlık yaşayan seyyar satıcı A.D. ise sanal medya hesaplarından bir video yayınlayarak kamuoyundan özür diledi.

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