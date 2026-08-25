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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Adıyaman'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğini araştırmaya başladı. AFAD'ın yayımladığı son bilgiler depremin ardından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 21:52
ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Adıyaman'daki deprem sonrası gözler AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremle ilgili güncel verileri ve herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

Adıyaman'da peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre kentte önce 3,7 büyüklüğünde, ardından 4,2 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Kısa aralıklarla yaşanan depremler bölgede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden olurken, sarsıntıların merkez üssü ve derinliğine ilişkin AFAD verileri paylaşıldı;

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA

  • Büyüklük:4.2 (Mw)
  • Yer:Sincik (Adıyaman)
  • Tarih:2026-08-25
  • Saat:21:43:52 TSİ
  • Enlem:38.1305 N
  • Boylam:38.44433 E
  • Derinlik:7 km
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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?
  • Büyüklük:3.7 (Ml)
  • Yer:Sincik (Adıyaman)
  • Tarih:2026-08-25
  • Saat:21:40:33 TSİ
  • Enlem:38.11833 N
  • Boylam:38.44017 E
  • Derinlik:7.01 km
ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Adıyaman ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın yayımladığı son veriler ve güncel deprem bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör