ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman’da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Adıyaman'daki deprem sonrası gözler AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremle ilgili güncel verileri ve herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.