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ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?
ADIYAMAN DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?
Adıyaman'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğini araştırmaya başladı. AFAD'ın yayımladığı son bilgiler depremin ardından yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 21:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 21:52