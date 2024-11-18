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Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Trabzon Adliyesi, İdare Mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Polis ekiplerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tuvalete gizli kamera yerleştirdiği tespit edilen zabıt katibi tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:10
Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Trabzon Adliyesi'nde önceki gün, idare mahkemesi personelinin kullandığı kadınlar tuvaletine yerleştirilirmiş gizli kamerayı fark eden çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan zabıt katibi G. S.'nin (41) yerleştirdiği belirlendi.

Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Polisin el koyduğu telefonunda yapılan incelemede de gizli kamera yazılımı tespit edildi.

Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Zabıt katibi G.S.'nin, yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile tuvaleti uzun süredir izlediği öne sürüldü.

Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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