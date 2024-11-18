Adliyede sapık var! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyup herkesi izlemiş!

Trabzon Adliyesi'nde önceki gün, idare mahkemesi personelinin kullandığı kadınlar tuvaletine yerleştirilirmiş gizli kamerayı fark eden çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan zabıt katibi G. S.'nin (41) yerleştirdiği belirlendi. Polisin el koyduğu telefonunda yapılan incelemede de gizli kamera yazılımı tespit edildi. Zabıt katibi G.S.'nin, yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile tuvaleti uzun süredir izlediği öne sürüldü. Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan G.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'özel hayatın gizliğini ihlal etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.