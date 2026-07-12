Trend Galeri Trend Yaşam Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Yaz sıcağının tüm ülkeyi kavurduğu Temmuz ayında, Türkiye'nin saklı bir köşesinde donmuş göl üzerinde kayak ve yamaç paraşütü yapılarak bir ilke imza atıldı. 2 bin 500 metre rakımda yer alan ve 12 ay boyunca buzunu koruyan bu doğa harikasında yaşananlar görenleri şoke etti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:32
Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sıra dışı bir doğa sporları etkinliğine ev sahipliği yaptı. Temmuz ayında donmuş gölün üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt keyfi yaşandı.

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Yılın 12 ayı boyunca erimeyen buzul yapısıyla dikkat çeken Gök Göl'de düzenlenen etkinlikte Canser Atila, donmuş göl yüzeyinde kayak yaptı.

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Aynı anda Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütüyle göl üzerinde süzülerek gökyüzü ile buzun buluştuğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

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Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, doğa ve ekstrem spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek irtifa ve doğal parkurların spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne serdi.

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Gök Göl, 4 mevsim kar ve buz örtüsünü koruyan yapısıyla dikkat çekiyor.

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...

Bölgenin, ekstrem sporlar ve doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZİNCAN