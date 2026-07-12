Trend
Galeri
Trend Yaşam
Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...
Adresi duyan inanamadı! 2500 metrede 4 mevsim erimeyen buzul mucizesi: İşte Temmuz ayında kayak yapılan o yer...
Yaz sıcağının tüm ülkeyi kavurduğu Temmuz ayında, Türkiye'nin saklı bir köşesinde donmuş göl üzerinde kayak ve yamaç paraşütü yapılarak bir ilke imza atıldı. 2 bin 500 metre rakımda yer alan ve 12 ay boyunca buzunu koruyan bu doğa harikasında yaşananlar görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:32