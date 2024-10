Ağabeyini çekiçle öldürüp evde ölü buldum demişti: O katil Kenan Can’ı öldürmeden önce bakın ne yapmış…

İstanbul Bahçelievler'de aynı evde yaşayan ağabeyi 45 yaşındaki Kenan Can'ı çekiçle öldüren 39 yaşındaki Harun Can polise gidip abimi evde ölü olarak buldum dedi. Polisler Kenan Can'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olduğunu görünce şüpheli kardeşe inanmadı. Daha sonra Harun Can ağabeyini çekiçle öldürdüğünü itiraf etti. Öte yandan yaşanan son gelişmede kiralık katil detayı ise şoke etti…