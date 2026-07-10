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AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı sınav öncesinde "AGS ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 18:38