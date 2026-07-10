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AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı sınav öncesinde "AGS ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 18:38
AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı AGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlıklarını sürdüren binlerce öğretmen adayı, sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Sınav yerlerinin ne zaman erişime açılacağı merak edilirken, adaylar AGS'nin uygulanacağı tarih ve sınav giriş ekranına ilişkin detayları araştırıyor.

AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı AGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncel duyurusuna göre Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı AGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber en çok merak edilen konulardan biri de sınav salonları ve binaları oldu. ÖSYM, genellikle sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.

Sınavın 26 Temmuz'da yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda, 2026 AGS sınav yerlerinin Temmuz ayının ortalarına doğru ilan edilmesi bekleniyor.

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AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı AGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AGS ne zaman, hangi tarihte? 2026 Akademi Giriş Sınavı AGS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör