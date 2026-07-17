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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in saltanatı sona erdi: Milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı! Şok detaylar
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in saltanatı sona erdi: Milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı! Şok detaylar
Asrın felaketinde milletin en hassas duygularını istismar eden, 'Türkiye'nin en güvenilir ismi' maskesi altında milyarlarca liralık dev bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağı kuran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in saltanatı sona erdi. Atatürk ve İzmir Marşı ile kitleleri, evlilik vaatleriyle kadınları ve işadamlarını kandırmayı başaran binbir surat Haluk Levent ile birlikte 18 kişi tutuklandı. Ahbap'ın mal varlıklarına ise el konuldu.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 06:36