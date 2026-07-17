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Ahbap Derneği soruşturması büyük bir organize çarkı ortaya çıkarabilir: Gözler yeni MASAK raporunda!
Ahbap Derneği soruşturması büyük bir organize çarkı ortaya çıkarabilir: Gözler yeni MASAK raporunda!
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, AHBAP Derneği soruşturmasıyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şüpheli para trafiklerine vurgu yapan Dilek Güngör, "Depremzedelerin parasını kumara, bahise yatıran Ahbap Derneği'nin soruşturması büyük bir organize çarkı da ortaya çıkarabilir. Zira, ortada dönen devasa bir para trafiği var. MASAK ve savcılık 'borç alışverişi' olarak kamuoyunun ikna edilmeye çalışılmasına sanırım göz yummayacaktır." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 06:53