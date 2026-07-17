Ahbap Derneği soruşturması büyük bir organize çarkı ortaya çıkarabilir: Gözler yeni MASAK raporunda!

Esin Hanım, Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi... Haluk Levent ile arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup, kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de... Orası da ayrı bir muamma...

Bir de şu var...

Başaran Holding, Kaya'ya devredilen mülklerin toplam değerinin 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Çağlayan ifadesinde ekpertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğunu söylüyor. Eminim, bu da savcılığın bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde ortada tapu usulsüzlüğü de çıkabilir.

Velhasıl, uzun lafın kısasına gelirsem.