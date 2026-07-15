Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları ortaya çıktı! ’Yardımların bildirimi yapılmadı’ Milyarlarca liralık işlem hacmi...

Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu yönünde tespitlere yer verilen raporda, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği, transfer açıklamalarında ise çoğunlukla "borç" ve "elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Raporda, bu kişilerin birbirleriyle ve soruşturmada adı geçen diğer şüphelilerle yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları, ayrıca dernek bünyesinde görev yaptıkları belirtilen bazı kişilerle de karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

YURT DIŞI YARDIMLARIN BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ

MASAK analizleri sonucunda hazırlanan raporda ise şüpheli Alper Çelik'in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay'ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner'in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.

Çelik'in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiğine raporda yer verildi.

Ahbap Derneğinin yurt dışı yardımlarına ilişkin incelemelerin de yer aldığı raporda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığını belirlendi.

Raporda, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.