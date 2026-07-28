Ahbap dosyasında üç çarpıcı ifade: Silinen paylaşım, 100 bin liralık bağış ve yıllar önceki şüphe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin'in ifadelerine başvuruldu. Dündar, 2017 yılında Haluk Levent'e "Para işlerine karışma, geçmişin önüne çıkar" diyerek uyarıda bulunduğunu, deprem döneminde yaptığı Ahbap ve Babala'ya destek paylaşımını soruşturma haberlerinden sonra sildiğini anlattı. Sangu, Ahbap Derneğinin hesabına 100 bin lira yatırdığını kabul ederek "İyi niyetimiz kullanıldı" dedi. Cepkin ise Haluk Levent'i uzun yıllardır tanımasına rağmen maddi konularda kendisine güvenmediğini, bu nedenle Ahbap'a bağış yapmadığını söyledi.