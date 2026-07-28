Ahbap dosyasında üç çarpıcı ifade: Silinen paylaşım, 100 bin liralık bağış ve yıllar önceki şüphe

DESTEK PAYLAŞIMINI SORUŞTURMADAN SONRA SİLDİ

Uğur Dündar, deprem döneminde Ahbap Derneğinin kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönünde güçlü bir görüntü oluştuğunu söyledi.

Bakanların, kamu yöneticilerinin ve resmî kurumların Haluk Levent'le temaslarının kendisinde derneğin denetlendiği kanaatini oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle sosyal medya hesabından Ahbap ve Babala'yı destekleyen bir paylaşım yaptığını kabul etti.

Dündar, soruşturma haberleri ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrendikten sonra söz konusu paylaşımını sildiğini söyledi. Ardından derneğe para toplama yetkisinin neden verildiğini sorgulayan yeni bir paylaşım yaptığını anlattı.

Haluk Levent'e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını bildiğini ileri süren Dündar: "Bütün bunlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum." dedi.

Yaşananlar nedeniyle toplum adına üzgün olduğunu belirten Dündar, Ahbap'la herhangi bir mali ilişkisinin ve somut dahlinin bulunmadığını savunarak şahsi olarak özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi.