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Ahbap korosuna vicdan sorgusu: Savcılık sorgusunda sorulan sorular milletin duygularına tercüman oldu
Ahbap korosuna vicdan sorgusu: Savcılık sorgusunda sorulan sorular milletin duygularına tercüman oldu
6 Şubat'taki asrın felaketinde devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp Ahbap'ı ön plana çıkaran isimler arasında yer alan gazeteci Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadesi alındı. Halkın sormak istediği sorular soruşturma savcıları tarafından tek tek sıralandı.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:51