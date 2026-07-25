Ahbap korosuna vicdan sorgusu: Savcılık sorgusunda sorulan sorular milletin duygularına tercüman oldu

Oyuncu Hazal Kaya ise ifadesinde "O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım. Depremde birçok hamile kadın, çocuk etkilendiği için kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Ahbap'a ben de 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum." dedi.

Deprem dönemi Kaya, "Yardımlarınız çok önemli, Ahbap'a desteklerini bekliyoruz. Biz de Babala TV'deyiz çalışıyoruz." diyerek bağışların Ahbap'a akması için rol oynamıştı.