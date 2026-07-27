Ahbap soruşturmasında ünlü isimlerden geri adım: Feyza Altun’dan pişmanlık, Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent itirafları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün beyanları dikkat çekti. Altun, derneğe ilişkin geçmişte yaptığı paylaşımın hata olduğunu kabul ederek "Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Kırmızıgül ise Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı sorunları, ceza infaz kurumuna bizzat götürülmesini, deprem dönemindeki görüşmelerini ve Ahbap tarafından gönderilen bin 500 çadırın dağıtılmasını anlattı. İki isim de derneğe bağış yapmadıklarını ve herhangi bir mali ilişkilerinin bulunmadığını savundu.