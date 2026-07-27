Ahbap soruşturmasında ünlü isimlerden geri adım: Feyza Altun’dan pişmanlık, Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent itirafları

Altun ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum."

Altun'un sözleri, geçmişte dernek lehine yaptığı paylaşımdan açık bir geri adım ve pişmanlık beyanı olarak dikkati çekti.