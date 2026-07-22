Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında spiker Ece Üner, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in savcılık ifadelerine ulaşıldı. Ahbap Derneği'ne bağış yapmadıklarını ve herhangi bir para transferinde bulunmadıklarını belirten üç isim, deprem dönemindeki açıklama ve paylaşımlarının yardım amacıyla ve birlik-beraberlik duygusuyla yapıldığını savundu. Ece Üner, "Kendimi kandırılmış hissediyorum, eylemlerini lanetliyorum" derken; Gökhan Özoğuz soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Öykü Serter ise "Bana gösterilen tweetleri öfke halinde attım" dedi.