Trend Galeri Trend Yaşam Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında spiker Ece Üner, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in savcılık ifadelerine ulaşıldı. Ahbap Derneği'ne bağış yapmadıklarını ve herhangi bir para transferinde bulunmadıklarını belirten üç isim, deprem dönemindeki açıklama ve paylaşımlarının yardım amacıyla ve birlik-beraberlik duygusuyla yapıldığını savundu. Ece Üner, "Kendimi kandırılmış hissediyorum, eylemlerini lanetliyorum" derken; Gökhan Özoğuz soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Öykü Serter ise "Bana gösterilen tweetleri öfke halinde attım" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:13 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 19:38
Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında spiker Ece Üner sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvuruldu. Bu kapsamda üç isim bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiler.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

ECE ÜNER'DEN BİRLİK BERABERLİK SAVUNMASI

Savcılık ifadesi ortaya çıkan sunucu Ece Üner, Haluk Levent'i sanatçı kimliği ve Ahbap Derneğinin yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında düzenlediği programda yüz yüze geldiğini söyledi. dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

Derneğe bağış yapmadığını belirten Üner, "Ahbap Derneğine yönelik eleştirilere karşılık olarak söylediğim ifadelerde kastettiğim husus derneği lehine yapılmış açıklamalar değildir. Ben o dönemde AFAD da bizim Ahbap da bizim şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti." dedi.

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Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

BU ŞEKİLDE KULLANILACAĞINI BİLSEYDİM…

Ece Üner, "Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım." dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Üner, "Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum." Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum." şeklinde ifadesini bitirdi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

ÖYKÜ SERTER'İN SAVCILIK İFADESİ

İfade veren diğer isim sunucu Öykü Serter'in de savcılık ifadesine ulaşmıştı. Doğal afetlere ilişkin hassasiyetinin 1999 Marmara Depremi'ne dayandığını, o dönem muhabir olarak sahada görev yaptığını ve çok ağır görüntülere tanıklık ettiğini belirten Serter, bu yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını anlattı.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

ORTAK ACI PAYLAŞIMI

Serter, "En son ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depreminde ülkece büyük yıkım yaşadık 50 bine yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana gösterilen tweetleri öfke halinde attım. Devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim." dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"AHBAP'A YÖNLENDİRME YAPMADIM"

Serter, insanları Ahbap'a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini söyledi. Sunucu, "Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneğine para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım" dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜRENLERE KARŞIYIM"

Herhangi para ilişkisinin olmadığını belirten Serter, "İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. İnsanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım." diyerek ifadesinin bitirdi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

GÖKHAN ÖZOĞUZ "HALUK LEVENT İLE YARDIM KONUSUNDA ÇOK KISA GÖRÜŞTÜM"

İfadesine ulaşılan Gökhan Özoğuz, "Haluk Levent'i gerek basından gerekse aynı sektörden olmamız nedeni ile ismen tanırım ancak kendisi ile herhangi bir zaman diliminde yüzyüze gelmedim. Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinden sonra bölgede yardım faaliyetinde bulunuyordum. Bu yardımı gerek İstanbul'da gerekse de o bölgede bulunan tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent ile ne tür bir yardım yapılacağı hususunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Nitekim görüşme neticesinde de herhangi bir sonuç elde etmedik. İhtiyaç durumunda beni arayacağını belirtti ve telefonu kapattı. Sonrasında da herhangi bir arayan olmadı." dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"YARDIM TOPLAMA FAALİYETİM OLMADI"

Haluk Levent ve AHBAP Derneği'ne herhangi bir para transferi olmadığını söyleyen Özoğuz, "Oğuzhan Uğur ile deprem öncesi tanışıklığım müzik ortamından vardı. Deprem zamanı sosyal medyada sıkça paylaşımlarını ve yardım toplama faaliyetlerini gördüğüm için kendisini arayıp ne yapabileceğimi sordum. Bana ofise gelip bizzat yerinde görmemi istedi. Ben de bunun üzerine Oğuzhan'a ait ofise gittim burada bana çalışmalarından bazılarını gösterdi. Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı." dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"O SÖZLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN SÖYLEMEDİM" DEDİ

Sosyal medya paylaşımlarına yönelik konuşan Özoğuz, "Youtube platformunda yapılan paylaşımda 'korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor gerçekten de hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum' şeklinde bir söylemim oldu ancak bunu kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumu için belirtmedim. Göçük altında olan ve çıkarılmayı bekleyen insanların olduğunu görünce ve bir kısmının seslerini duyunca konuşmaların ve seslerin etkisinde kalarak göçük altındaki kişiler ve onları dışarıda bekleyen yakınlarının çaresizliğini anlatmak istedim. Bunun dışında bir niyetim ve söylemim olmadı." dedi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

Özoğuz'un ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda duyduğunu söylediği iddialar da yer aldı. 1990'lı yılların sonu ile 2000'li yılların başında Haluk Levent'in çok sayıda üniversite konserine gittiğini duyduğunu belirten Özoğuz, konser gelirlerinin kumar ve bahis borçları için kullanıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

DERNEĞE YARDIM YOK DESTEK VAR

Özoğuz, "Eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir. Haluk Levent gerek sosyal medyada da gerek televizyon da gerekse de kamu kurumlarında birçok faaliyette bulundu ve yine birçok kesim tarafından bu faaliyetleri desteklendi ve takdir gördü." şeklinde konuştu.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra kendisi gibi düşünen birçok insanın yanıldığını gördüğünü söyleyen Özoğuz,"Bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük, hayal kırıklığına uğradım. Buna ilişkin olarak 'ah Ahbap vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler' şeklinde bir kınama tweti paylaştım.

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

Afad, Kızılay veya Akut gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim tek amacım insanlara faydalı olabilmek ve yardımcı olabilmektir. Ben vatanıma milletime devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez. Yegane amacım bu bağlılıkla yardım etmektir. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur."

Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

#AHBAP DERNEĞİ