Önce destek sonra lanet: AHBAP soruşturmasında 3 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı!

"O SÖZLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN SÖYLEMEDİM" DEDİ

Sosyal medya paylaşımlarına yönelik konuşan Özoğuz, "Youtube platformunda yapılan paylaşımda 'korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor gerçekten de hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum' şeklinde bir söylemim oldu ancak bunu kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumu için belirtmedim. Göçük altında olan ve çıkarılmayı bekleyen insanların olduğunu görünce ve bir kısmının seslerini duyunca konuşmaların ve seslerin etkisinde kalarak göçük altındaki kişiler ve onları dışarıda bekleyen yakınlarının çaresizliğini anlatmak istedim. Bunun dışında bir niyetim ve söylemim olmadı." dedi.