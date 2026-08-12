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Ahbap’la bağım yok savunması yaptı, Farah Zeynep Abdullah topu Babala’ya attı: Hayal kırıklığımı daha da arttırdı
Ahbap’la bağım yok savunması yaptı, Farah Zeynep Abdullah topu Babala’ya attı: Hayal kırıklığımı daha da arttırdı
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Abdullah ifadesinde, "Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm" dedi.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 14:38