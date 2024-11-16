AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! "Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım"
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü İzmir'de AIDS'den hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin hikayesine SABAH ulaştı. 8. sınıf öğrencisi A.E. K.'nin ailesinin çocuklarını ani kilo kaybı, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikâyetleriyle geçtiğimiz Ağustos ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, burada 17 gün yattığı bildirildi. Talihsiz çocuğun aynı şikayetlerle 28 Eylül'de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. Turizmci baba K.K. ifadesinde , "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 16.11.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 06:25