AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! "Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım"

PSİKİYATRİST CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLAYAMADI

Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.

Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle 11 Kasım'da A.E.K.'ye otopsi yapıldı.