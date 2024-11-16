Trend Galeri Trend Yaşam

AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! "Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım"

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü İzmir'de AIDS'den hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin hikayesine SABAH ulaştı. 8. sınıf öğrencisi A.E. K.'nin ailesinin çocuklarını ani kilo kaybı, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikâyetleriyle geçtiğimiz Ağustos ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, burada 17 gün yattığı bildirildi. Talihsiz çocuğun aynı şikayetlerle 28 Eylül'de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. Turizmci baba K.K. ifadesinde , "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 16.11.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 06:25
AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi çocuğun ölümü şok etkisi yarattı. SABAH, talihsiz çocuğun ölümüyle ilgili detaylara ulaştı. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nin kendisinden küçük D.K. isminde bir erkek kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Ailede sadece turizmci baba K.K.'nin HIV pozitif olduğu, anne ile D.K.'nin negatif olduğu bildirildi.

AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım

ANİDEN 8-9 KİLO KAYBETTİ
A.E.K.'nin ailesinin ilk olarak Ağustos ayında çocuklarının aniden 8-9 kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. A.E. K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Ailesi ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki evine döndü. Ancak A.E.K.'nin rahatsızlıkları aynı şekilde devam etti. Bunun üzerine 28 Eylül 2024'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvuru yapıldı. Genel Pediatri Servisi'ne yatırılan çocuk burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine küçük çocuk enfeksiyon servisine kaldırıldı.

AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım

BABA HASTALIĞINI ŞUBAT AYINDA KAN BAĞIŞI SIRASINDA ÖĞRENDİ
A.E.K.'nin babası K.K.'nin HIV pozitif olduğu geçtiğimiz Şubat ayında belirlendi. Baba K.K. kan bağışı sırasında hastalığını öğrendi.
Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi.

AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım

PSİKİYATRİST CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLAYAMADI
Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.
Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle 11 Kasım'da A.E.K.'ye otopsi yapıldı.

AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı! Önlem almıştık nasıl bulaştı anlamadım

ADLI TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK
SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, İzmir Adli Tıp Kurumu, AIDS'ten hayatını kaybeden A.E.K.'ye HIV pozitif teşhisi konunca soruşturma kapsamında rutin bir uygulama olarak küçük çocuk hayattayken muayene yapıldı. Adli Tıp Kurumu görevlileri tarafından yapılan muayenede küçük çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Bu şekilde hazırlanan rapor soruşturma dosyasında kondu.

SON DAKİKA SON DAKİKA