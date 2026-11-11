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Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki bir adam, ailesiyle birlikte satın aldığı piyango biletinden 500 bin dolar kazandı. Başlangıçta yalnızca 500 dolar kazandığını düşünen talihli, biletini kontrol ettirince büyük ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:14
Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Aile üyeleri için alınan piyango biletleri arasından kendisine birini seçen 68 yaşındaki adam, hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

KAZANDIĞI MİKTARI ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Aile üyelerinin biletlerini kazımaya başlamasının ardından kendisinin de ikramiye kazandığını fark eden adam, ilk etapta 500 dolar (yaklaşık 25 bin TL) kazandığını düşündü.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Ancak bir aile üyesinin piyango uygulaması üzerinden bileti taratmasıyla gerçek ortaya çıktı.

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Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Biletin 500 bin dolar (yaklaşık 25 milyon TL) kazandırdığını öğrenen 68 yaşındaki adam, duyduklarına inanamadığını belirtti.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Kazanan biletini uzun süre saklayan talihli, ödülünü almak için bu ay Michigan Piyango Merkezi'ne başvurdu. 500 bin dolarlık ikramiyesini teslim alan adam, kazandığı parayı birikimlerine ekleyeceğini açıkladı.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Piyangoda büyük ikramiye kazananların hikayeleri bununla da sınırlı değil. ABD'de 500 bin dolarlık ödülün sahibi olan 68 yaşındaki adamın hikayesine benzer bir olay da Baltimore'da yaşandı. Bu kez 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazanan bir kadın, bileti son anda oğluna hediye etmekten vazgeçerek hayatının sürprizini yaşadı.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

2.5 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYEYİ OĞLUNA KAPTIRIYORDU!

Baltimore'da yaşayan ve zaman zaman piyango oynadığını belirten kadın, markete gitmeye hazırlanan eşinden kendisi için bir kazı-kazan bileti almasını rica etti.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

EŞİNE ALDIRDIĞI BİLETLE HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAŞADI

Baltimore'daki Orleans Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye giden eşi, eve kazı-kazan biletiyle döndü. Bileti teslim alan kadın, hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Biletin altından tam 50 bin dolarlık büyük ikramiye çıktı.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

BİLETİ HEDİYE ETMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİ

Piyango yetkililerine açıklamalarda bulunan şanslı kadın, bileti kazımadan önce 18 yaşına girmeye hazırlanan oğluna doğum günü hediyesi olarak saklamayı düşündüğünü itiraf etti. Ancak son anda kararını değiştirerek bileti kendisi kazımaya karar verdiğini dile getirdi.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Büyük ikramiyeyi kıl payı başkasına vermekten kurtulan talihli kadın, kazandığı parayı biriken faturaları ödemek, birikimlerini artırmak ve oğlunun gelecek masraflarına destek olmak için kullanacağını söyledi.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

66 MİLYON TL BİR TALİHLİYİ BEKLİYOR! ORTAYA ÇIKMAZSA TÜM PARAYI KAYBEDECEK

İngiltere'de Ulusal Piyango, 1 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon Türk lirası) değerinde büyük ikramiyeyi kazanan ama bundan henüz haberi olmayabilecek olan o gizemli talihlinin peşine düştü. Büyük ikramiye çıkan biletin sahibi belirlenen süre içerisinde kendini belli etmezse 1 milyon sterlinin tamamını kaybedecek.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Ulusal Piyango'nun talep edilmemiş ödüller listesine göre kazanan bilet, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılan çekiliş için Essex'te bulunan Thurrock bölgesinden satın alındı.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

1 MİLYON STERLİN DEĞERİNDEKİ PİYANGOYU KAZANDI

1 milyon sterlin değerindeki ödül, diğer biletler ile birlikte otomatik olarak verilen ve yalnızca İngiltere'deki katılımcılara özel bir çekilişten çıktı. 1 milyon sterlinlik biletin kodu ise JHDR 46235.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

BİLETİN SAHİBİNİ ARIYORLAR

Piyangonun işletmecisi Allwyn'deki kıdemli talihliler danışmanı olarak görev yapan Andy Carter, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

'Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.'

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

11 NİSAN 2027'YE KADAR VAKTİ VAR

İngiltere'de piyango ödülleri için çekiliş tarihinden itibaren 180 gün, yani yaklaşık 6 ay süre tanınmış durumda. Bu nedenle talihlinin ödülünü istemek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar vakti bulunuyor.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Biletini kaybettiği için elinde olmayan ancak ödülün sahibi olduğuna inanan kişiler de Allwyn'e yazılı olarak başvuru sağlayabiliyor.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Yani bileti kaybolan talihli için zaman çok daha dar.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

TALİHLİ ÇIKMAZSA PARA NEREYE GİDECEK?

Biletin sahibinin son tarihe kadar ortaya çıkmadığı takdirde 1 milyon sterlin ve bu paranın o süre içerisinde kazandığı tüm faiz, Ulusal Piyango'nun Birleşik Krallık genelinde desteklediği hayır projelerine aktarılacak.

Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

İngiltere'de bu durum ilk kez yaşanmıyor. Ulusal Piyango'nun listesinde şu anda Thurrock'taki bilete ek olarak sahibini bekleyen başka büyük ödüller de var. Bunların en büyüğü, haziran ayında Galler'deki Rhondda Cynon Taf'tan alınan bir biletle kazanılan 12 milyon sterlinlik ikramiyenin son başvuru tarihi de 3 Aralık 2026.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör