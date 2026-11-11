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Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu
Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki bir adam, ailesiyle birlikte satın aldığı piyango biletinden 500 bin dolar kazandı. Başlangıçta yalnızca 500 dolar kazandığını düşünen talihli, biletini kontrol ettirince büyük ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:14