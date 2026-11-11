Ailece aldıkları piyango biletlerinden birini seçti, hayatı değişti! Kazandığı parayı duyunca şoke oldu

'Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.'