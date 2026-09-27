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'Ailem güvende' operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
'Ailem güvende' operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere karşı Ankara'da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 20 pavyon mühürlendi. Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocukların istismarına yönelik faaliyet iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında kapatılan mekanları SABAH görüntüledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, söz konusu adreslerdeki faaliyetler ve elde edilen deliller yönünden sürdüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:44