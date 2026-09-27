Trend Galeri Trend Yaşam 'Ailem güvende' operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

'Ailem güvende' operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

Gençleri zehirleyen, aileleri ve toplum düzenini hedef alan faaliyetlere karşı Ankara'da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 20 pavyon mühürlendi. Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocukların istismarına yönelik faaliyet iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında kapatılan mekanları SABAH görüntüledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, söz konusu adreslerdeki faaliyetler ve elde edilen deliller yönünden sürdüğü bildirildi.

SENA SAYIN
Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:44
’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
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Toplumumuzun ahlakını, gençlerimizi ve aile yapımızı zehirleyen suç yuvalarına "Ailem Güvende" darbesi indirildi. Ankara'daki fuhuş ve çocuk istismarı yapılan 20 pavyon süresiz mühürlendi.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

O MEKANLAR MÜHÜRLENDİ

"Ailem Güvende" operasyonu kapsamında Ankara'da mühürlenen 20 pavyonun kentin farklı noktalarında faaliyet gösterdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan mekanların kapatılmasıyla birlikte söz konusu adreslerdeki faaliyetlere son verildi.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

SABAH O MEKANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara'nın uzun süredir tartışma konusu olan mekanları, "Ailem Güvende" operasyonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Operasyon kapsamında mühürlenen 20 pavyonu görüntüleyen SABAH, mekanların son durumunu kayda aldı.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

Soruşturma dosyasında; çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulunduğu, ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağlandığı değerlendirilen faaliyetlerin de araştırıldığı belirtildi.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

Ankara'daki pavyonların da bu kapsamda incelendiği soruşturmada, mekanların faaliyetleri ve elde edilen deliller mercek altına alındı.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında mühürlenen 20 pavyonla ilgili adli ve idari süreç devam ederken soruşturmanın, adreslerde gerçekleştirilen faaliyetler yönünden sürdüğü bildirildi.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini açıkladı.

’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...
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