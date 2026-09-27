’Ailem güvende’ operasyonlarıyla batakhanelere neşter! SABAH o mekanları görüntüledi...

Soruşturma dosyasında; çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin deliller bulunduğu, ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismar iddialarının ve eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağlandığı değerlendirilen faaliyetlerin de araştırıldığı belirtildi.