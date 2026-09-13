“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram'dan “jigolo” temini...

Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere "jigolo" temin ettiği yönünde beyanda bulundu.