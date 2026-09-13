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“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram'dan “jigolo” temini...
“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram'dan “jigolo” temini...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına giren kritik ifade, uyuşturucu temini, para karşılığı cinsel ilişki, müstehcen içerik ve para transferleri üzerinden kurulan ağı ortaya çıkardı. Şüphelinin cep telefonu ve dijital materyallerindeki incelemelerin ardından elde edilen bağlantılar, bugün İstanbul merkezli Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın'daki "Ailem Güvende" operasyonuna uzandı. Şüpheli, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere "jigolo" temin ettiği yönünde beyanda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 17:24