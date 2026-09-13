Trend Galeri Trend Yaşam “Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram'dan “jigolo” temini...

“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram'dan “jigolo” temini...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına giren kritik ifade, uyuşturucu temini, para karşılığı cinsel ilişki, müstehcen içerik ve para transferleri üzerinden kurulan ağı ortaya çıkardı. Şüphelinin cep telefonu ve dijital materyallerindeki incelemelerin ardından elde edilen bağlantılar, bugün İstanbul merkezli Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın'daki "Ailem Güvende" operasyonuna uzandı. Şüpheli, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere "jigolo" temin ettiği yönünde beyanda bulundu. İşte detaylar...

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 13.09.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 17:24
Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bugün başlatılan "Ailem Güvende" operasyonunun fitilini ateşleyen kritik ifadelerden biri ortaya çıktı.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren ifadede, uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan çarpıcı bir ağ anlatıldı. İfade sahibinin kimlik bilgileri, soruşturmanın selameti nedeniyle gizli tutuldu.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERDİ, İSİM İSİM ANLATTI

Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kişi, cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla verdi. Telefonda yapılan bilirkişi incelemesinin ardından karşısına çıkarılan fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiğini, bazı adreslerde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini anlattı.

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Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

Telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

TELEGRAM'DA ERKEKLERE ÇALIŞAN ERKEK "JİGOLO" AĞI

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. Dosyaya yansıyan anlatımlarda, bu ilişkiler için kullanılan IBAN hesapları ile Telegram kullanıcı adlarının da savcılığa bildirildiği görüldü.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere "jigolo" temin ettiği yönünde beyanda bulundu.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

UYUŞTURUCU İLE FUHUŞ AYNI AĞDA

Savcılık tutanağındaki anlatımlar, uyuşturucu kullanımı ve temini ile para karşılığı cinsel ilişki organizasyonlarının belirli kişiler üzerinden kesiştiğine ilişkin dikkat çekici bilgiler içeriyor.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

Şüpheli, telefon rehberinde kayıtlı çok sayıda kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları veya temin ettikleri yönünde bilgi verirken, bunlardan bazılarının aynı zamanda para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde bulunduğunu beyan etti.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

DİJİTAL İZLER OPERASYONA UZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren 3 Ağustos 2026 tarihli ifade ve şüphelinin telefonundan elde edilen dijital bulguların ardından soruşturma derinleştirildi.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

Dosyada ortaya çıkarılan bağlantılar, sosyal medya hesapları, iletişim kayıtları ve finansal izlerin incelenmesiyle genişleyen süreç, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın'da yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuna uzandı.

Ailem Güvende operasyonunda dikkat çeken ifade! İtirafçı kirli ağı deşifre etti! Telegram’dan jigolo temini...

BAĞLANTILAR NEREYE UZANIYOR?

Savcılığın önündeki kritik soru şimdi şu: Uyuşturucu, para karşılığı cinsel ilişki ve sosyal medya üzerinden kurulan bu ağın arkasında kimler var ve bağlantıları nereye kadar uzanıyor?

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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