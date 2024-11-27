AJET BİLET SON DAKİKA: AJet'ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...
Son dakika haberi: AJet 2025 yılının ilk uçak bileti kampanyasını duyurdu. Buna göre AJet, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuza bilet satacak. AJet bilet kampanyası için satış dönemi bugün başlamış olup iki gün boyunca sürecek. Peki hangi ülkeler için geçerli olacak? Ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu tarihleri ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:35