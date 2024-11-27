AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...

Son dakika haberleri: AJet bilet kampanyası başlattı. 2025'in ilk uçuşları için ucuza bilet alma fırsatı sunan şirket, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuz uçak bileti satıyor. AJet, uçak bileti kampanyasının Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak şekilde 63.000 koltukta geçerli olduğunu bildirdi.