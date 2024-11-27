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AJET BİLET SON DAKİKA: AJet'ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...

Son dakika haberi: AJet 2025 yılının ilk uçak bileti kampanyasını duyurdu. Buna göre AJet, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuza bilet satacak. AJet bilet kampanyası için satış dönemi bugün başlamış olup iki gün boyunca sürecek. Peki hangi ülkeler için geçerli olacak? Ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu tarihleri ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:35
AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...

Son dakika haberleri: AJet bilet kampanyası başlattı. 2025'in ilk uçuşları için ucuza bilet alma fırsatı sunan şirket, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuz uçak bileti satıyor. AJet, uçak bileti kampanyasının Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak şekilde 63.000 koltukta geçerli olduğunu bildirdi.

AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...

BU FIRSAT KAÇMAZ

AJet yurt dışı uçuşlarda geçerli 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuz uçak bilet kampanyası başlattı. Buna göre 27 – 29 Kasım'da alınacak yurt dışı biletleri, 13 Ocak – 29 Mart 2025 arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.

AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...

AJET BİLET KAMPANYASININ KURAL VE KOŞULLARI:

  • Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 27 Kasım 2024 00:00'da satışa sunulacaktır.
  • 13 Ocak 2025 – 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  • Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...
  • Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
  • İndirim fırsatı yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
  • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
  • Kampanya 63.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
AJET BİLET SON DAKİKA: AJet’ten kaçırılmayacak 2025 kampanyası! Ucuza bilet satacak: 9 EUR/USD + vergilerden başlayan uçak bileti fiyatları...
  • Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
  • AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  • AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

İŞTE AJET'İN UCUZ UÇAK BİLETİ ALMA FIRSATI SUNDUĞU ŞEHİRLER:

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