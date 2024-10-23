Akciğer kanseri ilk belirtisini böyle veriyor! Sabahları uyandığınızda bunu hissediyorsanız...
En korkulan kanser türleri arasında akciğer kanseri yer alıyor. Sigara kullanmak akciğer kanserine neden olan hatalar arasında en yaygın olanıdır. Akciğerleri korumak için sigara içmeyi bırakmak, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmak ve düzenli olarak egzersiz yapmak gerekir. Uzmanlar, akciğer kanseri belirtileri arasında hayati tehlikeye varabilecek önemsiz bazı belirtiler olduğunu söylüyor. Akciğer kanseri, özellikle sabahları fark edilen bazı durumlarda ilk sinyallerle kendisini gösteriyor. Akciğer kanseri belirtileri neler olabilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:32