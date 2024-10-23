Akciğer kanseri ilk belirtisini böyle veriyor! Sabahları uyandığınızda bunu hissediyorsanız...

Akciğer kanseri teşhisi çok önemlidir. Tüm belirtilerin dikkate alınması ve bir uzmana derhal danışmak gerekir. Akciğer kanseri belirtileri hafif, orta ve şiddetli olarak kategorize edilir. Hafif belirtiler genellikle önemsenmez, ancak orta ve şiddetli belirtiler önemsenir.

