Trend Galeri Trend Yaşam AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Akdeniz'de 8 Şubat Pazar günü deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair detaylar duyuruldu.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 01:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 01:48
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan bir deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine yönelerek depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin detayları araştırmaya başladı.

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

#DEPREM
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-08
Saat:01:33:20 TSİ
Enlem:35.18833 N
Boylam:23.55667 E
Derinlik:9.19 km

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?