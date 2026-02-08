AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan bir deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine yönelerek depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin detayları araştırmaya başladı.