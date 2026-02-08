Trend
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 8 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Akdeniz'de 8 Şubat Pazar günü deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair detaylar duyuruldu.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 01:46
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 01:48