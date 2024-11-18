Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 139 TL çıktı!
İstanbul Pendik'te bulunan Teknoloji ve yazılım alanında uluslararası iş ortaklıkları yapan bir şirketin kardeş olan mali müşavirleri, vergi borcu diyerek yaklaşık 2 milyon Türk lirasını aldı. Durumdan şüphelenen şirket sahibi, vergi borcunun sadece 139 Türk lirası olduğunu ve daha önce ödendiğini öğrenince şikayetçi oldu. Muhasebeci kardeşlere "Zincirleme şekilde Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı" suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:41