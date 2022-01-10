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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Günümüzde hepimizin elinde bir akıllı telefon yani smart phone var. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, General Mobile, LG, Venüs, Casper ve dahası...Adeta telefonlarımızla yatıp kalkıyoruz. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor. Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz diyebiliriz. Youtube'da ustaca işler yapan bir hesap bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki şaşırmamak elde değil. Detayları görünce siz de hayran kalacaksınız...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:48 PAYLAŞ