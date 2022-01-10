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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Günümüzde hepimizin elinde bir akıllı telefon yani smart phone var. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, General Mobile, LG, Venüs, Casper ve dahası...Adeta telefonlarımızla yatıp kalkıyoruz. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor. Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz diyebiliriz. Youtube'da ustaca işler yapan bir hesap bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki şaşırmamak elde değil. Detayları görünce siz de hayran kalacaksınız...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:48
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Hepimizin şarj derdine öyle bir çözüm buldu ki hayran kalacaksınız!

Öncelikle bir adet USB kablosu...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Bir adet adaptör...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Biraz bakır kablo...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Ufak bir mıknatıs...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu bilgi çok işinize yarayacak

Alüminyum folyo...

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