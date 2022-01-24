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Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefonlar hayatımıza ilk girdiğinde pek çok kişi geleceği hakkında soru işaretlerine sahipti. 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen Apple'ın iPhone telefon modeli dünyayı kasıp kavurdu. Yine akıllı telefon piyasasında başka devler de yer aldı. Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Oppo, Casper, Vestel ve daha birçok marka bu piyasada büyük bir yarışa girişmiş durumda. Smartphone diye tabir edilen dokunmatik ekranlı telefonlar hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Peki Nokia ile özdeşleşmiş eski telefon modellerinden hala işinize çok yarayacak şekilde faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi ve büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:34