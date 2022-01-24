Trend Galeri Trend Yaşam Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefonlar hayatımıza ilk girdiğinde pek çok kişi geleceği hakkında soru işaretlerine sahipti. 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen Apple'ın iPhone telefon modeli dünyayı kasıp kavurdu. Yine akıllı telefon piyasasında başka devler de yer aldı. Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Oppo, Casper, Vestel ve daha birçok marka bu piyasada büyük bir yarışa girişmiş durumda. Smartphone diye tabir edilen dokunmatik ekranlı telefonlar hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Peki Nokia ile özdeşleşmiş eski telefon modellerinden hala işinize çok yarayacak şekilde faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi ve büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:34
Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Devir elbette akıllı telefon devri. Hepimizin elinden saatlerce düşmeyen bu cihazların adeta esiriyiz. Daha çok kısa bir süre önce eski tip telefonlar kullandıüımızı unuttuk bile. Öte yandan o eski tip telefonların işinize epey yarayacağını hiç düşündünüz mü?

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Peki eski tip telefonumuzu nasıl faydalı bir alete çevirebiliriz? Görünce siz de çok şaşıracaksınız!

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

İşte aşama aşama o anlar!

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Çok düşük bir fiyata bu kasalardan almakla işe başlıyorsunuz!

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

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