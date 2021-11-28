Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılma bir parçası oldu. Apple iphone, Xiaomi, Huawei, Samsung, LG, Vestel, Casper ve daha birçok marka bu alanda en çok tercih edilenler arasında. Öte yandan smart phone denilen ve bilgisayar gibi kullandığımız bu telefonların şarj derdi hepimizin sorunu. Telefonlar ne kadar gelişşse de şarj aleti derdi yine de can sıkmaya devam ediyor. Peki bu soruna getirilen kimi amatör çözümlerden haberdar mısınız? Evde kendi imkanlarıyla kablosuz şarj aleti yaptı. Milyonlarca kez izlenen bu görüntüler izleyenleri çok şaşırttı! İşte sizi de hayran bırakacaj o yöntem...
Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:20
Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:42