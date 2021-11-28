Trend Galeri Trend Yaşam Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılma bir parçası oldu. Apple iphone, Xiaomi, Huawei, Samsung, LG, Vestel, Casper ve daha birçok marka bu alanda en çok tercih edilenler arasında. Öte yandan smart phone denilen ve bilgisayar gibi kullandığımız bu telefonların şarj derdi hepimizin sorunu. Telefonlar ne kadar gelişşse de şarj aleti derdi yine de can sıkmaya devam ediyor. Peki bu soruna getirilen kimi amatör çözümlerden haberdar mısınız? Evde kendi imkanlarıyla kablosuz şarj aleti yaptı. Milyonlarca kez izlenen bu görüntüler izleyenleri çok şaşırttı! İşte sizi de hayran bırakacaj o yöntem...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:42
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Akıllı telefonların şarj derdine öyle bir çözüm buldu ki görenler hayran kaldı! Bunu nasıl mı başardı? İşte cevabı...

Öncelikle bir adet USB kablosu ile başladı.

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Bir adet adaptör...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Biraz bakır kablo...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Ufak bir mıknatıs...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Şarj aleti sorununa muhteşem çözüm...

Alüminyum folyo...

SON DAKİKA SON DAKİKA