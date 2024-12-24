Trend Galeri Trend Yaşam Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: “ Sen dünkü çocuk musun”

Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: “ Sen dünkü çocuk musun”

Aksaray'da meydana gelen ilginç olayda aracın çarpıp kaçtığı hafif yaralı arkadaşının yanına alkollü olarak kullandığı araçla gelen genç sürücü, olay yerine gelerek işini yapmak isteyen polis memurlarının işine engel olarak adeta ecel terleri döktürdü. "Sen dünkü çocuk musun…"

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2024 01:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 01:41
Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: Sen dünkü çocuk musun

İlginç olay, gece yarısı Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. isimli arkadaşına bir aracın çarpıp kaçtığı haberini alan M.C.U. isimli genç, alkollü olmasına rağmen hafif ticari araca binerek olay yerine geldi.

Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: Sen dünkü çocuk musun

POLİSLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Burada arkadaşına destek olmak isteyen M.C.U. elindeki telefonla polis memurlarının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. O an polis memurları buna engel olmak isterken, ayakta durmakta bile güçlük çeken M.C.U.'nun telefonu çektiği fotoğrafları silinmek üzere elinden alındı.

Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: Sen dünkü çocuk musun

Ardından polis ekiplerinin elindeki telefonunu çekip alan alkollü şahıs polis memurunu, "Niye çekeyim ya abi, sen dünkü çocuk musun?" diye azarladı.

Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: Sen dünkü çocuk musun

KENDİNİ ARACA KİLİTLEDİ

Polis memurlarına güçlük çıkaran alkollü şahıs arkadaşına destek olmak için geldiği olay yerinde görevini yapan polis memurlarına adeta ecel teri döktürdü.

Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: Sen dünkü çocuk musun

Polisin alkollü şahısla imtihanına, şahsın kendini araca kilitleyerek cep telefonu kamerasıyla polis memurlarını çekmesi damga vurdu. Polisin uzun uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayan alkollü sürücünün araçla kaçabileceği ihtimali üzerine muhtemel bir kazaya engel olmak için polis araçlarıyla hafif ticari aracın ön ve arkası kapatılarak kaçış ihtimali engellendi.

SON DAKİKA SON DAKİKA