Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: “ Sen dünkü çocuk musun”

POLİSLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Burada arkadaşına destek olmak isteyen M.C.U. elindeki telefonla polis memurlarının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. O an polis memurları buna engel olmak isterken, ayakta durmakta bile güçlük çeken M.C.U.'nun telefonu çektiği fotoğrafları silinmek üzere elinden alındı.