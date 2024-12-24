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Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: “ Sen dünkü çocuk musun”
Aksaray’da ilginç anlar… Kendini araca kilitleyen şahıs polise ecel terleri döktürdü: “ Sen dünkü çocuk musun”
Aksaray'da meydana gelen ilginç olayda aracın çarpıp kaçtığı hafif yaralı arkadaşının yanına alkollü olarak kullandığı araçla gelen genç sürücü, olay yerine gelerek işini yapmak isteyen polis memurlarının işine engel olarak adeta ecel terleri döktürdü. "Sen dünkü çocuk musun…"
Giriş Tarihi: 24.12.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 01:41