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Aksaray'da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!
Aksaray'da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!
Aksaray'da 46 yaşındaki S.K. tartıştığı babası 70 yaşındaki Mehmet Kurt'u, bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., "Sarhoştum hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:33