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Aksaray'da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Aksaray'da 46 yaşındaki S.K. tartıştığı babası 70 yaşındaki Mehmet Kurt'u, bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., "Sarhoştum hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:33
Aksaray’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kurt, oğlu S.K.'nin evine gitti. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Aksaray’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü S. K. babasını karnından bıçakladı. Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Yaralı Mehmet Kurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Burada cerrahi yoğun bakımda tedaviye alınan Kurt'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! Savunması ise pes dedirtti!

Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliye sevk edilen S.K., basın mensuplarının 'Pişman mısınız' sorusunu, "İnsan pişman olmaz mı? İsteyerek babasını bıçaklar mı? Sarhoştum hatırlamıyorum" diye yanıtladı

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