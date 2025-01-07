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Aksaray'da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

Aksaray'da yaşayan Ramazan- Fadimana Eke çifti, ziyaret için gittiği kızlarının evinde kabusu yaşadı. Bahçedeki köpeğin saldırısına uğrayan Eke çifti yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:46
Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızları A.E.'nin daveti üzerine evlerine giden Ramazan Eke (64) ve eşi Fadimana Eke (59), müstakil evin demir kapısını açıp bahçeye girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı.

Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

Bahçede zincire bağlı köpek zinciri kopartarak yaşlı çifte saldırdı. Önce adamın üzerine atlayıp omuzundan ısırıp yere seren köpek daha sonra kadının üzerine atlayıp yere serdikten sonra ısırmaya başladı.

Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

Kadının yüzünde ve kafasında derin yaralar oluşturan köpek, ellerini ve vücudunun birçok yerini ısırarak yaraladı.

Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

"EŞİM OLMASAYDI BU KÖPEK BENİ YERDİ"

Yaşanan olayı anlatan Fadimana Eke, "Kızım, 'Anne sen oruçsun buraya yemeğe gel' diye bizi çağırdı. Ben de öğle ve ikindi namazımı orada kılarım, akşam yemeğini de yiyip geliriz diye düşündüm. Eve girerken köpek bizi görünce önce eşime saldırdı. Ben de bağırdım, ben bağırınca bana saldırdı. Bana nasıl bir vurdu ve yıktı.

Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

Her yerimi ısırdı. Köpeğin altında, 'Allah'ım beni yiyecek bu' diyorum kendi kendime. Ağzımın orucuyla hiçbir şey diyemedim, hiçbir şey yapamadım. Elimle tuttum elime saldırdı. Hiç kurtulma imkanım yok. Eğer eşim olmasaydı bu köpek beni yerdi. Beni eşim kurtardı. Ellerim, dudaklarım, kafamın birçok yerini ısırdı" dedi.

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