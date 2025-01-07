Aksaray’da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!

"EŞİM OLMASAYDI BU KÖPEK BENİ YERDİ"

Yaşanan olayı anlatan Fadimana Eke, "Kızım, 'Anne sen oruçsun buraya yemeğe gel' diye bizi çağırdı. Ben de öğle ve ikindi namazımı orada kılarım, akşam yemeğini de yiyip geliriz diye düşündüm. Eve girerken köpek bizi görünce önce eşime saldırdı. Ben de bağırdım, ben bağırınca bana saldırdı. Bana nasıl bir vurdu ve yıktı.