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Aksaray'da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!
Aksaray'da yaşlı çift ziyaret için gittikleri kızlarının evinde kabusu yaşadı: Eşim olmasaydı beni yiyecekti!
Aksaray'da yaşayan Ramazan- Fadimana Eke çifti, ziyaret için gittiği kızlarının evinde kabusu yaşadı. Bahçedeki köpeğin saldırısına uğrayan Eke çifti yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:46