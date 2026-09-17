Trend Galeri Trend Yaşam ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla ALES 3 başvuru tarihleri de netleşti. Yılın üçüncü oturumuna katılmayı planlayan adaylar, başvuru ekranının açılacağı günü ve takvime ilişkin ayrıntıları takip ediyor. Peki, ÖSYM ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 16:52
ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

Yılın üçüncü ALES oturumu için hazırlık yapan adayların beklediği takvim belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan programda başvuru dönemi, geç başvuru günü ve sınav tarihi yer alırken, adayların işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması öngörülüyor.

ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre üçüncü ALES oturumu için başvurular 7 Ekim'de başlayacak. Adaylara işlemlerini tamamlamaları için 15 Ekim'e kadar süre verilecek.

ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle tamamlayabilecek.

2026 ALES 3 kılavuzunun başvurularla birlikte yayımlanması bekleniyor. Sınav ücreti, ödeme adımları ve sürece ilişkin diğer ayrıntılar da kılavuzda yer alacak.

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ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. ÖSYM takviminde geç başvuru işlemleri için son saat 23.59 olarak yer alıyor.

ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ALES 3, 29 Kasım Pazar günü uygulanacak. Sınav saati, bina giriş süresi ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler gibi ayrıntılar daha sonra yayımlanacak giriş belgesiyle netleşecek.