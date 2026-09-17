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ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | ÖSYM ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla ALES 3 başvuru tarihleri de netleşti. Yılın üçüncü oturumuna katılmayı planlayan adaylar, başvuru ekranının açılacağı günü ve takvime ilişkin ayrıntıları takip ediyor. Peki, ÖSYM ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 16:52