Alev Alatlı’nın hayali gökyüzüne uzandı! Kapadokya’dan dünyaya örnek model

- Fethiye-Babadağ gibi yoğun bölgelerde yamaç paraşütü uçuşları neden izne ve koordinasyona tabi?

- Yamaç paraşütü özgür bir spor gibi görünüyor, öyle de. Ama yılda 170 binden fazla uçuşun yapıldığı bir yerde bu özgürlük ancak kurallarla korunabiliyor. Babadağ'da her uçuş sisteme kaydediliyor, karekodlu uçuş kartı olmayan havalanamıyor. Tandem pilotunun lisansı, sağlık raporu ve sigortası olması gerekiyor; yorgunluk riskine karşı günde en fazla beş uçuş yapabiliyor. Beş ayrı kalkış pisti trafiği dağıtıyor, telsiz zorunlu.

- Şimdi hedef daha fazla balon ve turist mi, yoksa dünyaya ihraç edilebilecek bir 'Türkiye modeli' mi?

- Kapadokya dünyanın en çok balon operasyonu yapılan sahası. Dünyada ilk defa emniyeti, mevzuatı, yerli teknolojiyi ve eğitimi bir araya getiren, bir model oluşturmuş durumdayız. Ama mesele sayıyı artırmak değil. Buna 'Türkiye Modeli' denebilir. Bunun geliştirmek için yapay zekâ destekli hava değerlendirmesi, dronla rüzgâr ölçümü, pilotu kör noktalara ve enerji hatlarına karşı uyaran sistemler üzerinde çalışıyoruz.

Uluslararası standartlarda pilot yetiştiriyor, yeni bir bölge uçuşa açılacaksa bilimsel raporunu hazırlıyoruz.