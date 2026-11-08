Alev Alatlı’nın hayali gökyüzüne uzandı! Kapadokya'dan dünyaya örnek model
Yazar Alev Alatlı, Kapadokya Üniversitesi'ni kurarken "Kapadokya'ya yâr olmak" istemişti. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan da, annesinin emanetini gururla taşıyor. Üniversite; Türkiye'de balon ve yamaç paraşütü uçuşlarını koordine ederek 7 milyon yolcunun gökyüzüyle güvenle buluşmasını sağlıyor. Aktan ile dünyaya örnek alan havacılıktaki 'Türkiye Modeli'ni ve tabii ki annesi Alev Alatlı'yı konuştuk
Giriş Tarihi: 08.11.2026 08:09