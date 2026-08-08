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Algoritmaların acımasız tuzağı: 2012'den beri çocuklarımızın beynini işte böyle yıkadılar!
Algoritmaların acımasız tuzağı: 2012'den beri çocuklarımızın beynini işte böyle yıkadılar!
Akıllı telefonlar ve görünmez algoritmalar; çocukların yalnızca ekran süresini değil, beyin gelişimini, ruh sağlığını ve davranışlarını da şekillendiriyor. Uzmanlara göre dijital bağımlılık yeni bir halk sağlığı krizine dönüşürken, çözüm ekranı yasaklamakta değil; çocukları yeniden sokağa, doğaya ve gerçek hayata döndürmekte yatıyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 09:03