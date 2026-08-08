Algoritmaların acımasız tuzağı: 2012’den beri çocuklarımızın beynini işte böyle yıkadılar!

ŞÖHRET VE POPÜLERLİK ARZUSUYLA MAHREMİYET SINIRLARI ESNETİLİYOR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Esat Altıntaş, dijital çağın çocukların ahlaki, manevi ve karakter gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerken gitgide azalan mahremiyetimize vurgu yaptı

Prof. Dr. Muhammed Esat Altıntaş, "Dijital çağ, çocukların bilgiye erişimini kolaylaştırsa da internet ve medya üzerinden edinilen dağınık ve denetimsiz bilgiler, çocukları yanlış yönlendirmelere açık hâle getirerek manevi ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle ergenlik dönemi gibi kimlik inşasının hız kazandığı bir süreçte; çocukların beğenilme, aidiyet hissetme ve arkadaş edinme gibi varoluşsal ve sosyal ihtiyaçları büyük ölçüde dijital ortamlara kaymış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Altıntaş, "Sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan "Görünüyorum, o halde varım" anlayışı, birey odaklı ve haz temelli bir yaşam tarzını öne çıkarmaktadır. Bu durum, çocukların gerçek hayattaki kimliklerinden uzaklaşıp daha fazla beğeni (dopamin) alabilecekleri sahte sanal kimlikler oluşturmalarına yol açabilmektedir. Şöhret ve popülerlik arzusuyla mahremiyet sınırlarının hızla esnetilmesi gençlerde gerçek kimlik ile sanal kimlik arasındaki farkın açılmasına, dolayısıyla özgüven kaybına, kimlik karmaşasına ve ciddi benlik çatışmalarına neden olabilir. Ayrıca sosyal medyadaki kusursuzluk baskısı ve aşırı cinselleştirilmiş toksik kültür, özellikle gençlerin kendi beden algılarını zedeleyerek kendilerini yetersiz ve değersiz hissetmelerine zemin hazırlayabilmektedir" dedi.