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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!
SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli İrfan Yılmaz'ın gözaltı kararının ardından firar ettiği tespit edilirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 22:22