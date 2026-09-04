Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

İŞTE O ŞİRKETLER

MASAK incelemelerinde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı;

* Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

* Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

* Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

* Mie Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi

* Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden gerçekleştirilen işlemler tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin MASAK tarafından şüpheli nitelikte olduğunun belirlenmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.