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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli İrfan Yılmaz'ın gözaltı kararının ardından firar ettiği tespit edilirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 22:22
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

FİRAT ETTİ

Gözaltı kararı bulunan İrfan Yılmaz'ın firar ettiği öğrenilirken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

5 ŞİRKET İÇİN EL KOYMA KARARI VERİLMİŞTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin şüpheli nitelikte olduğu tespit edilmişti.

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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

Bu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildiği aktarılmıştı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

İŞTE O ŞİRKETLER

MASAK incelemelerinde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı;
* Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
* Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
* Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
* Mie Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi
* Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden gerçekleştirilen işlemler tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin MASAK tarafından şüpheli nitelikte olduğunun belirlenmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Alihan Kuriş suç örgütünün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI