Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Bekar olan Denizolgun'un malvarlığı, iki yasal varisi olarak erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı. Denizolgun'un şirketlerinden biri olan Arden Gıda'daki yüzde 90 oranındaki hissesi de bu kapsamda yasal varislerine devredilmesi gereken hisseler arasında yer aldı.