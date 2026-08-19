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Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Alihan Kuriş Suç Örgütü lideri Alihan Kuriş'in, 2016 yılında vefat eden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan miras kalan Arden Gıda şirketini veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kuriş'in "500 bin TL'lik" miras hamlesi yargıdan döndü. İşte detaylar...

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:03
Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in, Süleymanlılar cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un sahibi olduğu şirketlerden Arden Gıda'daki hisseler üzerinden yaşanan miras sürecinde yaptığı hamleler yargıya taşındı.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Bekar olan Denizolgun'un malvarlığı, iki yasal varisi olarak erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı. Denizolgun'un şirketlerinden biri olan Arden Gıda'daki yüzde 90 oranındaki hissesi de bu kapsamda yasal varislerine devredilmesi gereken hisseler arasında yer aldı.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

ARDEN GIDA'NIN HİSSE YAPISI NASILDI?

2004 yılında kurulan Arden Gıda'nın sermayesi 7 milyon 450 bin lira olarak kayıtlara geçti. Şirketin kuruluş ve ortaklık yapısında Arif Ahmet Denizolgun'un yüzde 90 oranında hissesi bulunurken, Alihan Kuriş'in yüzde 5, Hilmi Tuna Kuriş'in ise yüzde 5 hissesi bulunuyordu. Denizolgun'un vefatının ardından şirketin yüzde 90'lık hissesinin yasal varisleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesi gerekiyordu. Ancak süreç bu şekilde ilerlemedi.

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Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

ALİHAN KURİŞ VE KARDEŞİNİN YAPTIĞI GENEL KURUL TOPLANTISI

Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın genel merkezinde bir genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan yüzde 90'lık hissenin yüzde 45'inin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesine karar verildi. Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin TL karşılığında kendisinden satın alınmasına ve bu hisselerin Alihan Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Böylece Denizolgun'un yasal varislerinden Mehmet Beyazıt Denizolgun'un Arden Gıda'daki miras payının şirket bünyesinde farklı bir yöntemle tasfiye edilmesi yönünde karar alınmış oldu.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Arden Gıda'daki bu işlemin ardından Mehmet Beyazıt Denizolgun konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018 yılında davayı reddetti.
İlk derece mahkemesi, Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirketin 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısına itiraz etmeden yargıya başvurduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Mehmet Beyazıt Denizolgun ise bu kararı üst mahkemeye taşıdı.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı yeniden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.
8 Ekim 2020 tarihinde verilen kararda, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın merkezinde Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş tarafından gerçekleştirilen genel kurul toplantısının hükümsüz olduğuna karar verildi.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Arden Gıda şirketindeki yüzde 45 hissenin, yasal varis olarak Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.

Böylece ilk derece mahkemesinde reddedilen dava, istinaf incelemesi sonucunda Mehmet Beyazıt Denizolgun lehine sonuçlandı.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

MAHKEME KARARININ ARDINDAN ALİHAN KURİŞ ARDEN GIDA'DAN AYRILDI

Mahkeme kararı sonrasında Arden Gıda'daki ortaklık yapısında da değişiklikler yaşandı.

13 Temmuz 2021 tarihinde Alihan Kuriş, şirketteki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Adem Yüksel'e devretti.

Böylece Kuriş, Arden Gıda'dan resmiyette ayrılmış oldu. 28 Aralık 2022 tarihinde ise Ayşe Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş, Arden Gıda'daki hisselerini Yusuf Bulut'a devrederek şirketten ayrıldı.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

BUGÜNKÜ ARDEN GIDA'NIN HİSSELERİ

Yapılan hisse devirlerinin ardından Arden Gıda'nın bugünkü ortaklık yapısında yüzde 53 hissenin Yusuf Bulut'a, yüzde 45 hissenin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a, yüzde 2 hissenin ise Adem Yüksel'e ait olduğu görülüyor.

Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış

Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun ardından ise Arden Gıda şirketine de kayyım atandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ALİHAN KURİŞ