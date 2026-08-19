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Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış
Alihan Kuriş’in miras oyunu ortaya çıktı! Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan şirketi böyle ele geçirmeye çalışmış
Alihan Kuriş Suç Örgütü lideri Alihan Kuriş'in, 2016 yılında vefat eden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan miras kalan Arden Gıda şirketini veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kuriş'in "500 bin TL'lik" miras hamlesi yargıdan döndü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:03