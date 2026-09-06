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Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Adana'nın Kozan ilçesine alışveriş yapmak için giden işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş dehşeti yaşadı. 19 yaşındaki vicdansız, engelli adamı öldüresiye darp ederken yürek burkan anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Adliye önüne gelen caninin ablasının sözleri ise pes dedirtti. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:56
Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, Kozan ilçesinde 2 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş (55), alışveriş yapmak için Kozan'a geldi.

Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini gören ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Burada darp raporu alınan Sonbaş, yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada

Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 yaşındaki C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli olay anının güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması sonrası yeniden gözaltına alındı.

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Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

Soruşturma kapsamında ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre Muhammed Sonbaş'ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen C.D.'nin Sonbaş'ın yanına yaklaştığı ve ardından darp ettiği görüldü.

Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Şüpheli C.D.'nin ablası İ.D. ise adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olay öncesinde Muhammed Sonbaş'ın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti. İ.D., kardeşini telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirterek, "Vatandaş sürekli evimin çevresine kadar yaklaşıyordu. Bize yaklaşarak öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra video ve fotoğraf çektiğini fark ettim. İçeri girip kardeşlerimi eve aldım. Sonrasında erkek kardeşimi aradım. Kardeşim geldiğinde telefonunu vermesini istedi ancak vermedi. Daha sonra arbede yaşandı ve vatandaş kaçıp gitti" dedi.

Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Kardeşinin ailesini korumak amacıyla müdahale ettiğini savunan İ.D., "Kardeşim bizi korumakla görevli. Herkesin annesi, kardeşi, çocuğu var. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

'NAMUS DAVASI DE'

Öte yandan, C.D.'nin adliyeye sevk edildiği sırada, "Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırması dikkat çekti. C.D'nin adliye'de işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KOZAN