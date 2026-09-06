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Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Alışveriş için çıktığı yolda kabusu yaşadı! Engelli vatandaş öldüresiye darp edildi: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Adana'nın Kozan ilçesine alışveriş yapmak için giden işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş dehşeti yaşadı. 19 yaşındaki vicdansız, engelli adamı öldüresiye darp ederken yürek burkan anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Adliye önüne gelen caninin ablasının sözleri ise pes dedirtti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:56