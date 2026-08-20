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Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!
Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!
Alışveriş yaparken elini rafın en önündeki değil de ısrarla en arkadaki ürüne uzatan kişilerin bu davranışı tesadüf değil. Psikoloji ve pazarlama uzmanları, arkadaki ürünü seçme eğiliminin arkasındaki anlamı açıkladı. İşte markette rafın en arkasına uzanan insanların gizli psikolojik profili...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 23:22