Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

Psikolojide bu karar alma tarzı "Maksimizasyon Eğilimi" (Maximization) olarak tanımlanır. Bu eğilimi yüksek bireyler, "yeterince iyi" olanla yetinmek yerine her zaman "mümkün olan en mükemmel" seçeneğe ulaşmayı hedefler. Karar vermek için daha çok zaman harcar, detaylı kıyaslama yapar ve alışveriş bittikten sonra bile doğru ürünü alıp almadıklarını sorgulayabilirler.