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Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

Alışveriş yaparken elini rafın en önündeki değil de ısrarla en arkadaki ürüne uzatan kişilerin bu davranışı tesadüf değil. Psikoloji ve pazarlama uzmanları, arkadaki ürünü seçme eğiliminin arkasındaki anlamı açıkladı. İşte markette rafın en arkasına uzanan insanların gizli psikolojik profili...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:15 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 23:22
Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

Günlük hayatta farkında olmadan sergilediğimiz pek çok davranış, karakterimiz ve karar alma süreçlerimiz hakkında önemli ipuçları taşıyor. Tüketici davranışlarını inceleyen araştırmalar, rafın arkasına uzanan kişilerin alışveriş anında tam olarak hangi psikolojik mekanizmalarla hareket ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

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Alışveriş raflarında göz hizasındaki ilk paketi almak yerine elini rafın en karanlık köşelerine uzatan kişilerden misiniz? Dışarıdan bakıldığında sıradan bir alışveriş alışkanlığı gibi görünen bu durum, aslında psikolojide "tüketici kontaminasyonu" ve "maksimizasyon eğilimi" olarak adlandırılan derin zihinsel süreçlerin bir yansıması.

Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

1. BAŞKALARININ TEMAS ETTİĞİ ÜRÜNE KARŞI GİZLİ MESAFE

Raftaki ön ürünler, mağazayı ziyaret eden onlarca müşterinin ilk gördüğü, dokunduğu, incelediği veya yerini değiştirdiği seçeneklerdir. Pakette görünür bir hasar bulunmasa bile, ürünün daha önce başkaları tarafından sıkılmış, yıpratılmış veya yere düşürülmüş olabileceği düşüncesi hassas tüketicileri engeller.

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Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!
  • Bilimsel Karşılığı: Araştırmalarda, tüketicilerin başka müşteriler tarafından dokunulduğunu hissettikleri ürünleri otomatik olarak daha olumsuz değerlendirdiği saptandı.
  • Görünmez Hijyen Duvarı: Psikolojide "tüketici kontaminasyonu" (tüketici kirlenmesi/bulaşması) olarak adlandırılan bu tepki, kişinin yoğun bir mikrop korkusu olmasa dahi başkalarının temasına, temizliğe ve ambalaj bütünlüğüne karşı yüksek duyarlılık taşıdığını gösteriyor.
Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

2. RİSK ÖNLEME VE TAZELİK KAYGISI

Mağazaların stok yönetiminde kullandığı FIFO (First In, First Out / İlk Giren İlk Çıkar) sistemini bilen veya sezgisel olarak kavrayan tüketiciler, son kullanımı yakın ürünlerin öne yerleştirildiğini varsayar.

Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!
  • Risk ve Güvenlik Algısı: Araştırmalara göre, bir ürünün kalan raf ömrü azaldıkça tüketicinin zihninde o ürüne dair algılanan güvenlik ve kalite puanı düşüyor.
  • Bilinçli Önlem: Arkadaki ürünü seçen kişiler, aldıkları gıdanın bozulması veya tüketilmeden çöpe gitmesi ihtimalini azaltmak isteyen, küçük kayıpları önceden hesaplayan tedbirli profillerdir. Ancak uzmanlar, arkadaki ürünün her zaman daha yeni tarihli olacağının garantisi olmadığını, tarihin her koşulda kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

3. EN KUSURSUZ SEÇENEĞİN PEŞİNDE OLMAK

Bazı tüketiciler karşılarına çıkan ilk makul seçeneği sepetine atarken, bazıları aynı ürünün 3-4 farklı paketini yan yana koyarak kıyaslar. Ambalajdaki ufak bir eziklik, kapağın duruşu veya etiketin simetrisi dahi bu kişiler için karar verici olabilir.

Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

Psikolojide bu karar alma tarzı "Maksimizasyon Eğilimi" (Maximization) olarak tanımlanır. Bu eğilimi yüksek bireyler, "yeterince iyi" olanla yetinmek yerine her zaman "mümkün olan en mükemmel" seçeneğe ulaşmayı hedefler. Karar vermek için daha çok zaman harcar, detaylı kıyaslama yapar ve alışveriş bittikten sonra bile doğru ürünü alıp almadıklarını sorgulayabilirler.

Alışverişte ön ürünü değil de ısrarla arkadakini alıyorsanız dikkat: Psikolojide anlamı belli oldu!

BİLİNÇALTINDAKİ TEMEL GÜDÜ: ŞÜPHECİLİK VE PİŞMANLIK KORKUSU

Sonç olarak, markette elini rafın arkasına uzatan insanların ortak paydası şüphecilik ve pişmanlık duymama arzusudur. Evde paketi açtığında ezik bir köşeyle karşılaşmak veya tarihi geçmiş bir gıdayı fark edip "Keşke arkadakini alsaydım" dememek için alışveriş anında ekstra çaba sarf ederler. Bu davranış, gündelik yaşamda hata payını sıfıra indirmek isteyen titiz ve mantık odaklı tüketici profilinin en belirgin göstergelerinden biridir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör