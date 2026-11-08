Almanya’da film sahnelerini aratmayan firar! Türk baronu Diyar Gündüz kaçışı Almanya’yı sarstı: Gardiyanları rüşvete boğmuş

MEMURLARI RÜŞVETE BOĞMUŞ



17 yıllık cezasını çekmek üzere Almanya'nın en sıkı korunan Essen hapishanesine gönderilen baron Gündüz, koğuşunda dışarıdan çok daha rahat hareket ediyor, adeta imtiyazlı bir misafir gibi ağırlanıyordu. İddiaya göre cezaevindeki bazı gardiyanları ve infaz koruma memurlarını lüks hediyelere boğan uyuşturucu baronu, bu sayede firar planını hayata geçirmek için içeride kusursuz bir köstebek ağı kurdu.