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Almanya’da film sahnelerini aratmayan firar! Türk baronu Diyar Gündüz kaçışı Almanya'yı sarstı: Gardiyanları rüşvete boğmuş
Almanya’da film sahnelerini aratmayan firar! Türk baronu Diyar Gündüz kaçışı Almanya'yı sarstı: Gardiyanları rüşvete boğmuş
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz'ün film sahnelerini aratmayan cezaevi firarının perde arkasında skandallar zinciri çıktı. Almanya'nın en sıkı korunan hapishanelerinden birinde 17 yıllık cezasını çeken Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, gardiyanı Harley motosikletle rüşvete bağladı. Sahte hastalık senaryosuyla sevk edildiği merkezden, 10 euroluk anahtarla prangalarını açarak kaçırıldı.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 07:00