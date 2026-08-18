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Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: “Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?"

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin dikkatini çeken yeni dizi "Altı Üstü İstanbul", 10. bölümünün yayınlanmasının ardından da gündem olmaya devam ediyor. Böylece "Altı Üstü İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken, gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:46
Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?

Televizyon ekranlarının iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul", her hafta pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi izleyicilerin yakın takibinde yer aldı. Altı Üstü İstanbul 11. bölüm fragmanına ilişkin gelişmeler ön plana çıktı.

Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 11.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Altı Üstü İstanbul onuncu bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin 11.bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 10. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın tedavisi için gereken paranın Uzay tarafından yakılmasının ardından Emir ve arkadaşları harekete geçti. Hasan'ın ameliyat parasını geri almak isteyen gençler, Uzay ve Galip'e karşı yeni bir plan yapmaya başladı. Emir ve arkadaşlarının hamlesi, Uzay ile Galip'i zor durumda bıraktı. Taraflar arasındaki mücadele giderek büyürken, paranın yeniden bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu.

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Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?

Bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Melek ve Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali oldu. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeği, olayların seyrini tamamen değiştirebilecek bir sır olarak varlığını korudu.Bölümün en çarpıcı anlarından biri Esra'nın yaptığı açıklama oldu. Esra, tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ı katil olmakla suçladı. Melek ile Naz'ın kardeş olduğunun anlaşılmasını istemeyen Rami, büyük bir hamle yaptı. DNA testinin sonucunu değiştirerek iki kardeş arasındaki bağın ortaya çıkmasını şimdilik engelledi. Esra'nın "katil" sözleriyle birlikte mahallede dengeler bir anda değişti. Uzay'ın bu suçlama karşısında nasıl bir tepki vereceği ve kendisini nasıl savunacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör