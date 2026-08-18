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Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: “Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?'
Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: “Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?"
ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin dikkatini çeken yeni dizi "Altı Üstü İstanbul", 10. bölümünün yayınlanmasının ardından da gündem olmaya devam ediyor. Böylece "Altı Üstü İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu arama motorlarında ön plana çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin devamında neler olacağını merak ederken, gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:46