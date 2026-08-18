Altı Üstü İstanbul 11.bölüm fragmanı izle: “Ben iki gün önce tanıştığım kızı, kardeşime değişir miyim?"

Bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Melek ve Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali oldu. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeği, olayların seyrini tamamen değiştirebilecek bir sır olarak varlığını korudu.Bölümün en çarpıcı anlarından biri Esra'nın yaptığı açıklama oldu. Esra, tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ı katil olmakla suçladı. Melek ile Naz'ın kardeş olduğunun anlaşılmasını istemeyen Rami, büyük bir hamle yaptı. DNA testinin sonucunu değiştirerek iki kardeş arasındaki bağın ortaya çıkmasını şimdilik engelledi. Esra'nın "katil" sözleriyle birlikte mahallede dengeler bir anda değişti. Uzay'ın bu suçlama karşısında nasıl bir tepki vereceği ve kendisini nasıl savunacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.