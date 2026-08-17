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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara geliyor! ATV ile Altı Üstü İstanbul 10.bölüm izle ekranı

İzleyicinin yakın takibinde yer almayı başaran Altı Üstü İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile akıllarda yer edinen yeni dizi hakkında yapılan sorgulamalar devam ediyor. İşte öne çıkan "Altı Üstü İstanbul 10. bölüm izle" aramasının detayları…

Giriş Tarihi: 17.08.2026 18:45 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 18:48
Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara geliyor! ATV ile Altı Üstü İstanbul 10.bölüm izle ekranı

Altı Üstü İstanbul dizisinin, yeni bölüm izle aramaları izleyicilerin gündeminde yer aldı. Böylece Altı Üstü İstanbul 10. bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranlarındaki yayın durumu ön plana çıktı. Dramatik hikâyesi ve İstanbul temasıyla dikkat çeken yeni yapım, izleyicilerin yakın takibinde bulunuyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara geliyor! ATV ile Altı Üstü İstanbul 10.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 10.BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul 10.bölümüyle ATV ekranlarında! Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/alti-ustu-istanbul

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara geliyor! ATV ile Altı Üstü İstanbul 10.bölüm izle ekranı

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar. Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

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Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara geliyor! ATV ile Altı Üstü İstanbul 10.bölüm izle ekranı

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.

Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör