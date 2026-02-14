Trend Galeri Trend Yaşam Altın fiyatları anlık takip 14 Şubat 2026: Canlı veriler ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını yeniden yatırımcının gündemine taşıdı. Gram, çeyrek ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, piyasaların yönü merak konusu oldu. Bu kapsamda bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 08:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 08:22
Küresel piyasalarda artan belirsizlik, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında yön arayışını hızlandırdı. Güvenli liman olarak görülen altına talep yeniden artarken, yatırımcılar özellikle gram, çeyrek ve ons altındaki anlık değişimleri ve anlık verileri yakından izliyor.

Canlı Altın Fiyatları Takip Ekranı - 14 Şubat 2026

İşte anlık rakamlar;

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.948,00

Satış: 12.101,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.075,01

Satış: 7.075,98

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.897,00

Satış: 24.203,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 47.647,00

Satış: 48.220,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 5.032,32

Satış: 5.033,01

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

