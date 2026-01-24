Trend Galeri Trend Yaşam Altın fiyatları canlı grafik! Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Hafta sonuna girilirken altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayanlar, piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak öne çıkan altın, hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken özellikle gram altın ön planda yer alıyor. Bunun yanında çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik de en çok izlenen değerler arasında bulunuyor.
Hafta sonu piyasalarında altın fiyatları yakından izlenmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 06:34
Altın piyasası, hafta sonuna girilmesiyle birlikte yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. 24 Ocak Cumartesi günü itibarıyla, hafta içindeki dalgalı seyrin ardından piyasalar daha sakin bir görünüm sergiliyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, hafta boyunca oluşan fiyat hareketleriyle dikkat çekmişti.Hafta sonu olması nedeniyle işlemlerin sınırlı olduğu bu süreçte, altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.944,72

SATIŞ(TL) 6.945,51

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 11.505,00

SATIŞ(TL) 11.596,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 46.432,00

SATIŞ(TL) 47.126,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.420,83

SATIŞ(TL)6.714,65

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.981,31

SATIŞ(USD) 4.981,88

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

