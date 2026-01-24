Trend Galeri Trend Yaşam Altın fiyatları canlı grafik! Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Hafta sonuna girilirken altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayanlar, piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak öne çıkan altın, hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken özellikle gram altın ön planda yer alıyor. Bunun yanında çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik de en çok izlenen değerler arasında bulunuyor.

Hafta sonu piyasalarında altın fiyatları yakından izlenmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 06:34