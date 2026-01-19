Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR 2026: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR 2026: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın piyasasında haftanın başlamasıyla birlikte gözler yeniden fiyat grafiğine çevrildi. 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hem yatırımcılar hem de alım-satım planı yapan vatandaşlar, piyasadaki son durumu yakından izliyor. Küresel gelişmelere karşı duyarlılığıyla bilinen ve güvenli liman olarak görülen altın, haftaya hareketli bir görünümle giriş yaptı. Özellikle gram altın ön planda yer alırken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.01.2026 06:45
Altın piyasalarında haftanın açılışıyla birlikte hareketlilik yeniden gündeme geldi. 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla, hem yatırımcılar hem de altın alım ya da satım yapmayı planlayanlar güncel fiyatlara odaklanmış durumda. Son dönemde inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yönünü belirlemeye çalışıyor. Gün içinde yaşanan anlık değişimler, piyasadaki ilgiyi daha da artırıyor.Peki, bugün altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.492,99

SATIŞ(TL) 6.494,03

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.765,00

SATIŞ(TL) 10.843,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 43.191,00

SATIŞ(TL) 43.844,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.007,95

SATIŞ(TL)6.277,37

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.665,02

SATIŞ(USD) 4.665,91

