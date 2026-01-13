Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yeni haftayla birlikte fiyat hareketliliği yakından takip ediliyor. 13 Ocak Salı günü yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar, piyasadaki güncel tabloya odaklanmış durumda. Güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altın, haftanın ilk günlerinde sergilediği fiyat seyriyle dikkat çekiyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilen kalemler arasında yer alıyor.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.01.2026 21:44
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.375,85

SATIŞ(TL) 6.376,62

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.436,00

SATIŞ(TL) 10.529,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 42.685,00

SATIŞ(TL) 43.328,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.824,07

SATIŞ(TL)6.094,60

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.597,97

SATIŞ(USD) 4.597,97

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

