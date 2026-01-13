Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yeni haftayla birlikte fiyat hareketliliği yakından takip ediliyor. 13 Ocak Salı günü yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar, piyasadaki güncel tabloya odaklanmış durumda. Güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altın, haftanın ilk günlerinde sergilediği fiyat seyriyle dikkat çekiyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilen kalemler arasında yer alıyor.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.01.2026 21:44